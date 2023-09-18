Инфекционист Мескина посоветовала борьбы с вирусами и усталостью осенью проверять уровень инсулина

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осень — время, когда всплеск вирусных и инфекционных заболеваний становится актуальным. Врачи рекомендуют сдавать определенные анализы, чтобы поддерживать здоровье и бороться с сезонными недомоганиями. Об этом медик Елена Мескина сообщила Вечерней Москве.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Инсулин

Важным анализом для контроля здоровья является измерение уровня инсулина. Этот гормон играет ключевую роль в регулировании уровня глюкозы в крови. Даже если вы чувствуете себя здоровыми, регулярные проверки могут помочь выявить потенциальные проблемы в организме, особенно в период активации инфекций.

Елена Мескина, врач-инфекционист, рекомендует следить за уровнем инсулина и обращать внимание на его значения. Нормальные значения инсулина составляют от 2,6 до 24,9 микрограмм на миллилитр. Если уровень инсулина слишком высок, это может быть признаком ожирения, в то время как низкий уровень может указывать на воспаление поджелудочной железы и развитие диабета 1 типа.

Магний

Исследование уровня магния может быть назначено врачами, если у пациента есть симптомы дефицита этого микроэлемента, такие как слабость в мышцах, бессонница, путаница сознания и судороги. Нормальные значения магния составляют от 0,66 до 1,07 ммоль на литр. Дефицит магния может привести к развитию остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний и повышенному давлению.

Гомоцистеин

Тест на гомоцистеин позволяет определить уровень витаминов B6, B9 и B12 в организме. Если показатели этих витаминов снижены, уровень гомоцистеина в крови может быть повышен. Нормальные значения гомоцистеина составляют от 5,46 до 16,20 микрограмм на миллилитр у мужчин и от 4,44 до 13,56 микрограмм на миллилитр у женщин.

Общий анализ крови и мочи

Общий анализ крови и мочи также важен для выявления инфекций и определения их характера (вирусный или бактериальный). Эти анализы могут помочь врачам предоставить более точное лечение в случае заболевания.

Следуя этим рекомендациям, можно эффективно поддерживать свое здоровье и бороться с осенней усталостью и вирусами.

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