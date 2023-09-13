Профессор Гильденскиольд назвал 5 болезней, которыми страдают обладатели посудомоечных машин

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время в западных странах начала формироваться общественная группа, высказывающая опасения по поводу использования посудомоечных машин, и это имеет свои веские основания.

Фото: openverse.org

Хотя технический прогресс принес нам много неотъемлемых удобств в быту, иногда он может иметь отрицательное воздействие на здоровье человека. Например, посудомоечные машины, которые считаются незаменимыми на кухне, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Сергей Гильденскиольд, профессор и заведующий кафедрой общей и социальной экологии, биоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения, доктор медицинских наук, говорит:

"После мойки посуды в посудомоечной машине на посуде остаются остатки моющих средств, которые в конечном итоге попадают в организм человека и могут нанести необратимый вред." Согласно некоторым исследованиям, дети, живущие в домах и квартирах с посудомоечными машинами, чаще страдают астмой и сезонной аллергией.

Еще одной причиной для осторожности при использовании посудомоечных машин являются черные дрожжи, которые могут появиться между дверцей и уплотнителем в процессе эксплуатации, сообщает doctorpiter. ru. Профессор объясняет:

"Черные дрожжи Exophiala dermatitidis и Exophiala Phaeomuriformis способны вызывать грибковые инфекции. Они успешно размножаются в условиях высокой температуры, влажности и щелочной среды, что часто характерно для посудомоечных машин, и образуют крупные колонии."

После мойки посуды в машине, где присутствуют черные дрожжи, они могут остаться на вымытой посуде и, возможно, попасть в организм человека через дыхательные пути. Это может привести к развитию аллергических реакций, включая астму и аллергический грибковый синусит.

Профессор также отмечает, что экзофиалы могут колонизировать легкие пациентов с муковисцидозом, но пока неясно, какую роль они играют в прогрессировании этого заболевания.

Другой потенциальной проблемой, связанной с использованием посудомоечных машин, являются кожные болезни. Гильденскиольд комментирует:

"Грибок Exophiala dermatitidis редко вызывает инфекции у людей, но при ослабленном иммунитете может вызвать кожный и подкожный феогифомикоз."

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