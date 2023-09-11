Врачи рассказали о пользе имбирно-лимонного напитка и мифах вокруг него

3:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осень — время, когда активизируется борьба с простудами и вирусами. В этот период особенно важно укрепить свой иммунитет. Один из лучших вариантов — включить в свой рацион напиток, приготовленный на основе имбиря и лимона. Эти два ингредиента можно добавлять как в чай, так и в обычную воду. Но это еще не все, так как этот напиток также может быть вашим союзником в борьбе с лишним весом. Давайте разберемся во всех нюансах и узнаем правду о его пользе.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Имбирь: природный жиросжигатель и более

Ольга Баян, нутрициолог международной health-tech компании и платформы для биохакинга bioniq, подтверждает, что имбирь действительно полезен, особенно в переходные сезоны. Имбирь содержит аминокислоты, способные ускорить метаболические процессы в организме, что делает его своеобразным природным жиросжигателем. Но стоит помнить, что имбирь сам по себе не является чудотворным средством для похудения.

Он также богат элементами, которые способствуют снижению уровня вредного холестерина в крови. И это еще не все, ведь имбирь способен облегчать кишечные симптомы и помогает бороться с тошнотой. Однако следует отметить, что научных доказательств эффективности гингерола, биологически активного вещества, содержащегося в корне имбиря, пока недостаточно.

Лимон: источник витамина C

Лимон — неотъемлемая часть имбирно-лимонного напитка и источник витамина C. Этот витамин снижает общую оксидативную нагрузку на организм и укрепляет его защиту от вирусов. Кроме того, лимон благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему.

Противопоказания и осторожность

Не следует забывать о противопоказаниях. Имбирно-лимонный напиток не рекомендуется пациентам с кишечными дисфункциями, язвой желудка, дерматитом и кожными воспалениями. Кроме того, не рекомендуется употреблять напиток натощак, так как большое количество витамина C и имбиря может раздражать кишечную стенку. Пациентам с повышенной кислотностью желудка и чувствительностью зубов также следует воздерживаться от этого напитка.

Рецепты для приготовления имбирно-лимонного напитка

Классический способ

Ольга Баян рекомендует следующий способ приготовления: нарежьте около 5 см корня имбиря на кусочки или натрите его, добавьте нарезанный лимон, залейте литром горячей, но не кипяченой воды и настаивайте 20-25 минут. Получившийся напиток можно хранить в холодильнике до трех дней.

Креативный вариант

Анастасия Костомаха предлагает интересный способ: на 1 литр горячей воды возьмите 30 граммов тертого корня имбиря, 1/3 лимона, 1 столовую ложку меда и 1/2 чайной ложки куркумы. Доведите воду до кипения, добавьте тертый имбирь и куркуму, снимите с огня и дайте настояться около 7 минут, чтобы отвар остыл до примерно 55 градусов. Затем добавьте туда лимон с медом, чтобы сохранить их полезные свойства. После пяти минут процедите напиток и отожмите кусочки лимона. Ограничьтесь не более чем литром такого напитка в день, так как он может оказаться агрессивным для желудка и зубов, сообщает "Вести Подмосковья".

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