Врач Крулев: боль в ногах безошибочно укажет на поражение сосудов

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На своём канале в "Яндекс. Дзен" кардиолог Константин Крулев из Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поделился информацией о специфических симптомах, которые позволяют медицинским специалистам уверенно определить наличие атеросклероза у пациента. Среди них есть два, которые являются характерными признаками данного заболевания и помогают его чётко диагностировать.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

"Главный симптом этой болезни — боль в икроножных мышцах, которая возникает при ходьбе", — пишет Крулев, уточняя, что условия возникновения дискомфорта зачастую стереотипные.

Например, боли в ногах могут возникать после пройденного расстояния от 300 до 500 метров, и важно отметить, что обычно они не проявляются при ходьбе на более короткие дистанции. Это первый симптом, который позволяет выявить атеросклероз.

Второй признак, указывающий на поражение сосудов, заключается в том, что боли быстро и полностью исчезают в состоянии покоя. Согласно мнению специалиста, в покое конечности не нуждаются в большом объёме крови и питательных веществ, поэтому симптомы становятся незаметными. Боли возникают только тогда, когда мышцы начинают активно работать и требовать дополнительного питания.

"Обычный отдых в течение 1-2 минут или даже менее позволяет продолжить ходьбу", — уточнил кардиолог.

Кроме того, важно отметить, что потемнение кожи на стопах, а затем и на голенях является крайне тревожным симптомом, который, как правило, проявляется уже на поздних стадиях развития атеросклероза.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.