Гастроэнтеролог Вялов посоветовал есть крапиву для защиты от рака, атеросклероза и диабета

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди употрбеляют в пишу укроп, лук, петрушку и кинзу. Однако врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал одно полезное растение, которое некоторые считают ненужным сорняком. По его словам, крапива является настоящим сборником полезных для человека веществ.

Ценность растению приносит витамин К. В 100 граммах крапивы может содержаться до 500 мкг данного вещества, отметил Вялов.

"Витамин К — важный элемент для здоровья. Участвует в процессе свёртывания крови, а также способствует укреплению костей. Кроме того, он помогает в борьбе с атеросклерозом и диабетом", — заявил врач в беседе с изданием "Доктор Питер".

Кроме того, витамин К уменьшает риск развития рака, подчеркнул гастроэнтеролог. Однако переизбыток витамина в организме может привести к тромбозу и кровотечению, так что следует употреблять крапиву в пищу в умеренном количестве.

"Суп с крапивой может помочь улучшить пищеварение, укрепить иммунную систему и уменьшить воспаление. Крапиве под силу контролировать уровень холестерина в крови, что крайне важно для профилактики болезней сердца и сосудов", — заключил Вялов.

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