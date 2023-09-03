Лекарства для некоторых россиян могут стать бесплатными

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Государственной Думе будет представлен законопроект, который предлагает внести изменения, позволяющие определенным категориям россиян получать бесплатные лекарства через Обязательную медицинскую страховку (ОМС), сообщил вице-спикер Госдумы, Борис Чернышов, в своем аккаунте в социальных сетях.

Фото: openverse

Планируется внедрение системы обязательного лекарственного страхования, и законопроект будет представлен в Госдуму осенью. Согласно этой инициативе, полностью бесплатное лекарственное обеспечение будет предоставляться лицам с низкими доходами, безработным, пенсионерам, несовершеннолетним и тем, кто страдает от хронических заболеваний.

Для остальных граждан будут предоставлены скидки, размер которых будет зависеть от категории лекарств и их прав на льготы. Финансирование этой инициативы предлагается осуществлять за счет Фонда обязательного медицинского страхования. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, Бадма Башанкаев, ранее заявил, что любые дополнительные расходы в аптеках, включая мобильные аптеки, которые могут появиться в России, должны быть доступными для всех граждан. В настоящее время депутаты работают над соответствующим законопроектом.

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