Профессор Бахтияров предупредил о двух самых опасных методах предохранения от беременности

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гинеколог поделился своим удивлением: многие женщины до сих пор доверяют способам избежать беременности, которые на самом деле не являются эффективными. Врач рассказал о популярных заблуждениях и предостерег, какими методами действительно следует пользоваться для предотвращения нежелательной беременности.

Фото: openverse

Врач-гинеколог Камиль Бахтияров заявил, что многие женщины продолжают верить в эффективность методов контрацепции, которые на самом деле не гарантируют защиту от беременности.

Например, прерванный половой акт (ППА) и грудное вскармливание не считаются надежными методами контрацепции. Прерванный акт может привести к зачатию, даже если в женщину попадет всего немного спермы. Грудное вскармливание также не всегда защищает от беременности, особенно если цикл еще не восстановился после родов.

Профессор Бахтияров подчеркнул, что оральные контрацептивы стали более безопасными и эффективными современными препаратами. Дозы гормонов в них минимальные, и существуют даже специальные таблетки для кормящих мам. Экстренная контрацепция, содержащая левоноргестрел, может быть эффективна в течение 72 часов после незащищенного секса.

Врач также подчеркнул, что универсальным средством остаются презервативы, которые помимо защиты от беременности также могут предохранить от половых инфекций.

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Гинекология с доктором Бахтияровым. Беременность высокого риска