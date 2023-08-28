Диетолог Бест рассказала о приправе, которая помогает контролировать аппетит

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С утра большинство людей начинают свой день с чашки ароматного кофе, сообщает MedPulse.

Фото: openverse.org

Однако, часто в этот напиток добавляют калорийные сладкие сиропы и сливки, которые негативно влияют на вес и общее состояние организма.

Известный диетолог Триста Бест делится своими секретами: как сделать кофе полезным и вкусным. И оказывается, что существует великолепная альтернатива вредным добавкам — это ароматная и всеми любимая специя.

Корица — секрет вкуса и здоровья

Корица — это настоящее сокровище. Она не только придает напитку оригинальный вкус, но и оказывает положительное воздействие на организм.

Контроль аппетита с помощью корицы

"Корица помогает уменьшить аппетит, способствуя чувству сытости, стабилизирует уровень глюкозы, что может предотвратить его резкие скачки, которые чреваты острым голодом и впоследствии перееданием", — сказала врач.

Укрепление иммунитета благодаря антиоксидантам

Состав корицы богат антиоксидантами, которые эффективно укрепляют иммунную систему организма. Регулярное употребление кофе с корицей помогает справиться с желанием перекусывать в течение дня, снижает воспалительные процессы и предотвращает образование тромбоцитов.

Корица — это не только великолепный способ улучшить вкус кофе, но и важный элемент для поддержания здоровья. Ее добавление в рацион поможет поддержать контроль над аппетитом и укрепить иммунитет.

Вместо калорийных добавок в кофе стоит рассмотреть возможность добавления натуральной корицы. Это позволит сделать ваш кофе не только более вкусным, но и полезным для организма. Сделайте выбор в пользу здоровья — добавьте корицу в свой кофе и наслаждайтесь благоприятными изменениями в вашем самочувствии.

Примите вызов и создайте свой уникальный напиток, который не только подарит удовольствие вашему вкусу, но и станет надежной опорой для вашего здоровья.

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