Учёные открыли пользу прерывистого голодания в борьбе с болезнью Альцгеймера

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В настоящее время в США примерно каждый девятый взрослый в возрасте 65 лет и старше страдает болезнью Альцгеймера, и ожидается, что в ближайшие годы распространенность этого заболевания еще более возрастет.

Фото: Openverse

Хотя окончательное излечение болезни Альцгеймера по-прежнему не найдено, исследователи полагают, что им, возможно, удалось разработать стратегию, направленную на борьбу с одним из аспектов этого заболевания.

В недавнем исследовании группа специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UC San Diego) и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) успешно перенастроила циркадные часы животных в мышиной модели болезни Альцгеймера, используя прерывистое голодание.

Нарушение циркадных часов является одним из способов вмешательства болезни Альцгеймера в естественные биологические процессы организма. У людей, страдающих этим заболеванием, обычно наблюдаются нарушения цикла сон-бодрствование, усиление когнитивных нарушений и спутанности сознания в вечернее время, а также проблемы с началом и поддержанием сна. Отличия наблюдались у мышей, находящихся на голодании.

Переход на режим прерывистого голодания — это относительно простой и быстрый подход, который может быть применен отдельными людьми. В области лечения он занимает относительно простую позицию. Если в ходе испытаний на людях будут получены сопоставимые результаты, то это может стать еще одним перспективным направлением в борьбе с этой изнурительной формой деменции.

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Болезнь Альцгеймера - причины, симптомы, патогенез, лечение