Инновационный инструмент, разработанный американскими учеными, предсказывает факторы риска развития деменции

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские ученые создали инновационный инструмент для прогнозирования риска развития деменции на основе 11 ключевых факторов.

Фото: openverse

Используя эти факторы, можно прогнозировать, кто подвержен риску развития деменции в течение ближайших 14 лет.

Такие прогнозы особенно актуальны в связи с ожидаемым ростом числа людей, страдающих деменцией, которое к 2050 году может достигнуть 153 млн. человек. Предупреждение и управление некоторыми факторами риска, связанными с образом жизни, может помочь предотвратить около 40% случаев деменции.

Среди 11 факторов риска, включенных в инструмент прогнозирования, — образование, возраст, диабет, инсульт, депрессия, а также генетические факторы, в том числе история деменции родителей. Высокое кровяное давление, уровень депривации, высокий уровень холестерина, мужской пол и одинокий образ жизни также способствуют определению риска деменции, сообщает The Guardian.

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