К 2050 году остеоартритом будет болеть 1 миллиард человек

3:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование предсказывает, что к 2050 году остеоартритом, наиболее распространенной формой артрита, может заболеть почти миллиард человек.

Фото: openverse

Остеоартрит — это дегенеративное заболевание суставов, возникающее из-за разрушения хряща, который смягчает концы костей. Обычно это связано с процессом старения и воздействует на различные суставы, в том числе на кисти, колени, бедра и позвоночник.

Исследование, недавно опубликованное в ревматологическом журнале Lancet, показывает, что примерно 15% людей в возрасте 30 лет и старше в настоящее время страдают остеоартритом. Исследователи из Института показателей и оценки состояния здоровья (IHME) проанализировали данные об остеоартрите за более чем 30 лет из более чем 200 стран. В исследовании было отмечено, что в 1990 году около 256 миллионов человек страдали остеоартритом, и это число увеличилось на 132% до 595 миллионов в 2020 году. Прогнозы исследования предполагают, что к 2050 году это число превысит миллиард случаев.

Наиболее часто поражаемыми участками являются колени и бедра. Заметный всплеск заболеваемости за последние три десятилетия объясняется тремя основными факторами: глобальным старением, ростом населения и распространенностью ожирения.

Доктор Джейми Стейнметц, соавтор исследования, заявила: "Учитывая такие факторы, как увеличение продолжительности жизни и растущее население планеты, нам необходимо предвидеть нагрузку на системы здравоохранения в большинстве стран. Поскольку в настоящее время не существует окончательного лечения остеоартрита, основное внимание следует уделять профилактике, раннему вмешательству и повышению доступности эффективных, но дорогостоящих методов лечения, таких как замена суставов, в странах с низким и средним уровнем дохода".

Случаи остеоартрита были более распространены среди женщин (61%) по сравнению с мужчинами (39%), и ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

Доктор Яцек Копек, старший автор исследования, отметил: "Причины гендерных различий в распространенности остеоартрита находятся в стадии изучения, но считается, что генетика, гормональные факторы и анатомические различия вносят свой вклад".

Исследование выявило ожирение как значительный фактор риска развития остеоартрита. Эффективные меры по борьбе с ожирением могли бы привести к снижению бремени этого заболевания на 20%. В 1990 году ожирение было связано с 16% случаев остеоартрита, и за тридцать лет этот показатель увеличился до 20%.

Доктор Лиан Онг, соавтор исследования, подчеркнула возможность для систем здравоохранения и правительств выявлять уязвимые группы населения, воздействовать на факторы, связанные с ожирением, и разрабатывать стратегии лечения для предотвращения или замедления прогрессирования остеоартрита.

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