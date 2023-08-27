Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-разведчик Риттер: три последние резервные бригады ВСУ терпят поражение в Запорожье
На Украине заявили, что над Житомиром самолёты были сбиты ракетой
Американский серфер лишился ноги из-за нападения акулы
Кадыров рассказал о провале тактики ВСУ на Клещеевском направлении
Премьер Саксонии призвал немедленно отремонтировать «Северный поток-1»
Житель Висконсина потерял в озере в озере свое кольцо и вернул его через 14 лет
Зеленский сообщил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы
Президент Зеленский рассказал, как будет захватывать русский Крым
Зеленский заявил, что переход военных действий на территорию России станет риском для Киева

К 2050 году остеоартритом будет болеть 1 миллиард человек

3:22
Здоровье

Новое исследование предсказывает, что к 2050 году остеоартритом, наиболее распространенной формой артрита, может заболеть почти миллиард человек.

К 2050 году остеоартритом будет болеть 1 миллиард человек
Фото: openverse

Остеоартрит — это дегенеративное заболевание суставов, возникающее из-за разрушения хряща, который смягчает концы костей. Обычно это связано с процессом старения и воздействует на различные суставы, в том числе на кисти, колени, бедра и позвоночник.

Исследование, недавно опубликованное в ревматологическом журнале Lancet, показывает, что примерно 15% людей в возрасте 30 лет и старше в настоящее время страдают остеоартритом. Исследователи из Института показателей и оценки состояния здоровья (IHME) проанализировали данные об остеоартрите за более чем 30 лет из более чем 200 стран. В исследовании было отмечено, что в 1990 году около 256 миллионов человек страдали остеоартритом, и это число увеличилось на 132% до 595 миллионов в 2020 году. Прогнозы исследования предполагают, что к 2050 году это число превысит миллиард случаев.

Наиболее часто поражаемыми участками являются колени и бедра. Заметный всплеск заболеваемости за последние три десятилетия объясняется тремя основными факторами: глобальным старением, ростом населения и распространенностью ожирения.

Доктор Джейми Стейнметц, соавтор исследования, заявила: "Учитывая такие факторы, как увеличение продолжительности жизни и растущее население планеты, нам необходимо предвидеть нагрузку на системы здравоохранения в большинстве стран. Поскольку в настоящее время не существует окончательного лечения остеоартрита, основное внимание следует уделять профилактике, раннему вмешательству и повышению доступности эффективных, но дорогостоящих методов лечения, таких как замена суставов, в странах с низким и средним уровнем дохода".

Случаи остеоартрита были более распространены среди женщин (61%) по сравнению с мужчинами (39%), и ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

Доктор Яцек Копек, старший автор исследования, отметил: "Причины гендерных различий в распространенности остеоартрита находятся в стадии изучения, но считается, что генетика, гормональные факторы и анатомические различия вносят свой вклад".

Исследование выявило ожирение как значительный фактор риска развития остеоартрита. Эффективные меры по борьбе с ожирением могли бы привести к снижению бремени этого заболевания на 20%. В 1990 году ожирение было связано с 16% случаев остеоартрита, и за тридцать лет этот показатель увеличился до 20%.

Доктор Лиан Онг, соавтор исследования, подчеркнула возможность для систем здравоохранения и правительств выявлять уязвимые группы населения, воздействовать на факторы, связанные с ожирением, и разрабатывать стратегии лечения для предотвращения или замедления прогрессирования остеоартрита.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Базисное лечение остеоартрита — мифы и реалии
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа

Супруги вместе уже более 25 лет. Подписчики отметили внешнее сходство режиссера Андрея Кончаловского и его супруги, актрисы Юлии Высоцкой.

Телеведущая Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа
Звезда "Не родись красивой" Нелли Уварова больше не играет главные роли в кино
Как сейчас живет звезда "Не родись красивой" Нелли Уварова
В США впервые используют новый способ казни — AP
AP: Алабама впервые хочет казнить заключенного в США, заставив дышать азотом
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
В Киеве отметили, что ВСУ рискуют потерять Купянск, Харьков, Марьинку и другие города
Хакеры заставили слушать поляков гимн России и речь Путина: что известно об остановке поездов в Польше?
Как выглядит дом Меладзе и Брежневой на Рублевке за 350 миллионов рублей
Как выглядит дом Меладзе и Брежневой на Рублевке за 350 миллионов рублей
Последние материалы
Зеленский сообщил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы
Английские ученые назвали пользу ерзания при работе
Президент Зеленский рассказал, как будет захватывать русский Крым
Зеленский заявил, что переход военных действий на территорию России станет риском для Киева
В целях экономии Пентагон призвал Киев использовать для разведки украинцев, а не беспилотники
Корнилов о попытках НАТО торговаться с РФ: "Далее стадия депрессии и принятия"
Диетолог Татьяна Дик разрушила миф о помощи фруктов во время похудения
Японцам в Китае сказали молчать или говорить тихо
Медведь сбежал из багажного отделения самолета в Дубае
Париж станет первым городом в Европе, где запретят аренду электросамокатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X