Внезапная смерть после алкоголя: Врачи рассказали про риск оторванного тромба

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После употребления спиртных напитков возникает потенциальная угроза неожиданной гибели человека. Одной из главных причин этого явления является тромбообразование.

Фото: "alcoholic root beer floats" by Stacy Spensley is licensed under CC BY 2.0.

Медицинские специалисты рассказали, что процесс формирования тромбов связан с способностью крови сворачиваться, что играет ключевую роль в прекращении кровотечения и образовании тромбов.

Важность свертывания крови и риски

Свертывание крови является неотъемлемой частью заживления ран и остановки кровотечения. Однако существует опасность образования сгустков даже без явных причин, которые могут стать угрозой для жизни.

Согласно медицинским экспертам, тромбы представляют собой естественную реакцию организма на раны, но они также могут образовываться в сосудах без наличия раны. В этом процессе важную роль играют спиртные напитки и объем употребленного алкоголя.

Связь между употреблением алкоголя и тромбозом

Исследования подтверждают, что даже употребление небольших доз алкоголя может способствовать образованию тромбов.

Порции алкоголя имеют свой вес: 350 мл пива, 150 мл вина или 45 мл крепких напитков считаются одной порцией. После попадания алкоголя в организм происходит резкое увеличение концентрации тромбоцитов в крови. Именно этот процесс становится главной причиной образования кровяных сгустков в сосудах.

Понимание тромбоза и его признаки

Тромбы представляют собой сгустки крови, состоящие из слипшихся красных кровяных телец (тромбоцитов) и белка фибрина.

Когда такие сгустки образуются внутри сосудов, они могут привести к их закупорке. Выявить присутствие тромбов в сосудах довольно сложно. Подозрение может вызвать отечность конечностей, внезапные боли в ноге, приступы тошноты или рвоты без видимых причин, а также боли в животе.

Профилактика и лечение

Лечение тромбоза включает применение антикоагулянтов — препаратов, разжижающих кровь. Продолжительность лечения может варьироваться, начиная от 3 месяцев и, в некоторых случаях, продолжаяся дольше.

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