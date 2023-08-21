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Трихолог Кулакова: Выдергивание седых волос несет опасность

2:07
Здоровье

Процесс появления седины, несомненно, является совершенно естественным в жизни каждого человека. Однако многие из нас испытывают сильное желание избавиться от белосерых прядей.

Трихолог Кулакова: Выдергивание седых волос несет опасность
Фото: "Gray hair" by blmurch is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кажется, что выдернув их, мы спасаем себя от неотвратимого старения. Тем не менее, стоит помнить, что такой метод может нанести серьезный вред нашим волосам. В данной статье мы расскажем о том, как правильно ухаживать за волосами, чтобы избежать нежелательных последствий.

Почему нельзя вырывать седые волосы

Эксперты сходятся во мнении: попытки вырвать седые волосы могут привести к негативным последствиям. Дерматовенеролог и трихолог Ирина Кулакова разъясняет, что при вырывании седых волос повреждается фолликул, что может вызвать замедление процесса роста новых волос.

В конечном итоге это может спровоцировать образование локальных залысин, которые будут трудно скрыть, особенно при стандартных прическах.

Бережный уход

Осторожное укорачивание

Чтобы избежать проблем, связанных с вырыванием седых волос, эксперты рекомендуют осторожное укорачивание.

Вместо того чтобы вырывать волосы с корнем, используйте маникюрные ножницы, чтобы аккуратно обрезать седые кончики. Такой метод позволит вам сохранить структуру волос и избежать повреждения фолликул.

Косметические решения

Современная косметология предоставляет нам множество возможностей для бережного ухода за волосами. Если вы заметили единичные седые волосы, попробуйте безаммиачное окрашивание.

Это позволит вам сохранить естественный цвет волос, скрывая седину, и при этом избежать негативных последствий для их структуры.

Смена прически

Еще одним эффективным способом скрыть седину является смена прически. Короткая стрижка, как советует Ирина Кулакова, способна сделать седые волосы менее заметными. Оптимальная длина волос поможет скрыть серебристые пряди, придавая вам молодой и стильный облик.

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Седина лечится! Как избавится от седых волос, и как правильно сдавать анализы, чтобы понять причину?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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