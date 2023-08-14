Диетолог Елена Соломатина объяснила вред белого хлеба для здоровья мозга

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современное питание россиян включает продукты, которые могут оказать негативное воздействие на работу мозга.

Фото: pixabay.com

Один из таких продуктов — белый хлеб, который, как оказалось, может представлять серьёзную угрозу для здоровья. Диетолог Елена Соломатина рассказала о потенциальных опасностях этого продукта.

Трансжиры и деменция

Исследования показали, что белый хлеб содержит трансжиры, которые могут нанести вред человеческому организму, особенно мозгу.

Эти вредные жиры могут стать катализатором для развития деменции. Диетологи настоятельно рекомендуют внимательно изучать состав продуктов и избегать тех, которые содержат трансжиры и маргарин.

Сахар и его воздействие на организм

Ещё одним врагом здоровья в белом хлебе является сахар. Излишний уровень сахара в крови может привести к серьёзным проблемам с здоровьем. Диетологи подчеркивают, что повышенный уровень сахара в крови вызывает проблемы с глюкозой и инсулином, что может привести к повреждению стенок сосудов.

Атеросклероз и давление

Повышенный уровень холестерина, вызванный неправильным питанием, может стать основой для образования атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.

Это препятствует нормальному кровообращению и может стать причиной повышенного кровяного давления. Ухудшение циркуляции крови может привести к недостатку кислорода в мозге, что способствует развитию деменции и другим нарушениям активности мозга.

Выбор здоровых альтернатив

Чтобы сохранить здоровье мозга и организма в целом, диетологи рекомендуют обратить внимание на качество потребляемых продуктов. Вместо белого хлеба стоит отдавать предпочтение хлебу из цельнозерновой муки, который богат полезными волокнами и не содержит вредных трансжиров и маргарина.

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Вред белой муки и хлеба. Flour. The harm of white flour. Health problems.