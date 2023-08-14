Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Картофель подорожал на 32% за месяц на Среднем Урале
Сенатор от Крыма Ковитиди: США готовятся к выборам президента, им уже не до Украины
Временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко утонул в озере Севан в Армении
Певица Манижа пожаловалась на трудности материнства
Военспецы Запада: наступление РФ сметёт Одессу, Харьков и Измаил
НГ: на Новой Земле готовится старт "Буревестника" или ядерные испытания
Генерал ВСУ Наев: Россия изменила тактику нанесения ударов по территории Украины
Актриса Валентина Талызина отказалась считать Ахеджакову своей коллегой
Украинский генерал Наев: ВСУ опасаются нового наступления российской армии на Киев

Диетолог Елена Соломатина объяснила вред белого хлеба для здоровья мозга

1:58
Здоровье

Современное питание россиян включает продукты, которые могут оказать негативное воздействие на работу мозга.

Диетолог Елена Соломатина объяснила вред белого хлеба для здоровья мозга
Фото: pixabay.com

Один из таких продуктов — белый хлеб, который, как оказалось, может представлять серьёзную угрозу для здоровья. Диетолог Елена Соломатина рассказала о потенциальных опасностях этого продукта.

Трансжиры и деменция

Исследования показали, что белый хлеб содержит трансжиры, которые могут нанести вред человеческому организму, особенно мозгу.

Эти вредные жиры могут стать катализатором для развития деменции. Диетологи настоятельно рекомендуют внимательно изучать состав продуктов и избегать тех, которые содержат трансжиры и маргарин.

Сахар и его воздействие на организм

Ещё одним врагом здоровья в белом хлебе является сахар. Излишний уровень сахара в крови может привести к серьёзным проблемам с здоровьем. Диетологи подчеркивают, что повышенный уровень сахара в крови вызывает проблемы с глюкозой и инсулином, что может привести к повреждению стенок сосудов.

Атеросклероз и давление

Повышенный уровень холестерина, вызванный неправильным питанием, может стать основой для образования атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.

Это препятствует нормальному кровообращению и может стать причиной повышенного кровяного давления. Ухудшение циркуляции крови может привести к недостатку кислорода в мозге, что способствует развитию деменции и другим нарушениям активности мозга.

Выбор здоровых альтернатив

Чтобы сохранить здоровье мозга и организма в целом, диетологи рекомендуют обратить внимание на качество потребляемых продуктов. Вместо белого хлеба стоит отдавать предпочтение хлебу из цельнозерновой муки, который богат полезными волокнами и не содержит вредных трансжиров и маргарина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вред белой муки и хлеба. Flour. The harm of white flour. Health problems.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Почему в РФ нужна новая мобилизация и кто может отправиться на СВО

Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.

Баранчик: "В РФ нужна новая мобилизация. Кто может отправиться на СВО"
Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась стройной фигурой в бикини
Кудрявцева в бикини показала стройное тело
Рогов сообщил о тяжёлой ситуации в Урожайном из-за киевского режима
Киев обвинил НАТО в провале контрнаступления
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
Леонид Агутин объяснил свой отказ повернуться к певцу Shaman на шоу "Голос"
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
Известный бодибилдер из Боснии устроил стрим с убийством четырёх человек
Известный бодибилдер из Боснии устроил стрим с убийством четырёх человек
Последние материалы
Помощник Путина Орешкин заявил, что курс рубля скоро придёт в норму
Associated Press: мятежники в Нигере обещают ликвидировать президента Базума за госизмену
Mercedes-Benz отключает российских дилеров от программного обеспечения
На Кубани мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС России
Мэр Москвы Собянин: новые эстакады через МЦК разгрузят третье кольцо
Певица Бритни Спирс устроила развратные танцы на шесте в нижнем белье
Экстракт гвоздики: эффективное средство от похмелья по мнению исследователей
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества школьных принадлежностей
Высокоточные комплексы: к серийному производству готова пушка "Спрут-СДМ-1"
В Красноярском крае перевернулась машина с туристами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников