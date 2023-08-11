Врач Новосёлов: в уходе Васильевой, Борисовой и Володарского нет ничего мистического

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Буквально за несколько дней ушли из жизни сразу несколько знаменитостей: Леонид Володарский, которому было 73 года, Вера Васильева - ей было 97 лет, и Юлия Борисова, которой не стало в возрасте 98 лет.

Фото: https://novyefoto.ru/fotos/Foto-Very-Vasilevoi-V-Molodosti.html

Врач-гериатр, геронтолог Валерий Новосёлов объяснил, что стало причиной ухода звёзд из жизни.

По мнению эксперта, здесь нет никакой загадки и мистики, всё дело в слишком жаркой погоде.

"Действительно, никакой мистики в смертях наших знаменитых артисток и других уважаемых людей нет. Их свела в могилу жара начала августа", — сказал Новосёлов, которого цитирует сайт KP.RU.

Врач напомнил, что жара особенно опасна для людей в преклонном возрасте. Давно известно, что периоды жаркой погоды могут закончиться для них плачевно. Он вспомнил, что жарким летом 2010 года в Москве было зафиксировано на 11 тысяч смертей больше, чем летом предыдущего года, а по всей России эта цифра была больше на 44 тысячи.

Чем человек старше, тем хуже он приспосабливается к погодным колебаниям. Врач отметил, что даже если пожилой человек не страдает проблемами сердца, в жару оно начинает хуже качать кровь, которая хуже распределяется из-за уменьшенного числа капилляров. Кроме того, с возрастом ухудшается терморегуляция и другие функции организма.

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