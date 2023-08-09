Врач-аллерголог рассказала о способах избавления от пищевой аллергии

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с Pravda.Ru рассказала о методе, который позволяет справиться с аллергией на пищевые продукты.

Фото: lh3.googleusercontent. com/j4fhOmttQU-vCftF_0iZcbbNfIqEV2TaUD28Cg6kLTJkGpU4vlpCNYs2bYSbTIcFhQL1zL4VVkh9IhvjXP-Lc8W0rlmS2RDsm2qHsN966SGMOZXN22H4uTZ-d2_KGtKX-OUDUZ_c

Медик объяснила, что любой аллергический синдром возникает из-за нарушения иммунитета.

Логина рассказала, что пыльца растений и их плоды могут содержать одинаковые аминокислоты, поэтому развивается перекрестная пищевая аллергия. Самое распространённое аллергическое заболевание, по словам врача, называется поллиноз.

"Пищевая аллергия иногда обусловлена теми красителями, консервантами, которые добавляют для улучшения вкусовых качеств в продукты, что создает тоже достаточно сложную проблему", — объяснила аллерголог.

Она отметила, что страдающие пищевой аллергией люди вынуждены соблюдать диеты, что существенно осложняет их жизнь.

"Есть метод — аутолимфоцитотерапия. Это единственный пока метод в мире, который лечит пищевую аллергию. Поэтому при возникновении аллергических реакций нужно обратиться к аллергологу, поставить соответствующий диагноз и подобрать лечение", — рассказала Логина.

Иммунолог объяснила, что с помощью аутолимфоцитотерапии в большинстве случаев можно добиться такого эффекта, когда пациенты могут употреблять в пищу непереносимые продукты.

"Сама по себе аллергия редко проходит. Обычно рекомендуют все доктора исключить из диеты непереносимые продукты", — рассказала медик.

Логина подчеркнула, что профилактикой пищевой аллергии является своевременное лечение всех заболеваний желудочно-кишечного тракта, потому что нарушение процессов пищеварения (ферментопатия) способствует возникновению пищевой аллергии.

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Пищевая аллергия