Кардиолог Хорошев предупредил гипертоников о сгущении крови в жару

Кардиолог Владимир Хорошев подчеркнул опасность образования свертываний крови во время жары, что может негативно повлиять на пациентов с гипертонией. В интервью, кардиолог Хорошев поднял вопрос о том, как жаркое летнее время может неблагоприятно сказаться на состоянии кровеносных сосудов и артериального давления. Согласно врачу, под воздействием летней жары кровь может стать более густой и вязкой, что увеличивает риск образования тромбов и ухудшает состояние сердца и мозга. Кардиолог объяснил, что такая реакция организма связана с интенсивной потерей жидкости. Он подчеркнул, что этот процесс снижает эффективность поставки кислорода, питательных веществ, микроэлементов и витаминов к органам и системам организма. Особенно это затрагивает головной мозг и сердце.
Хорошев отметил, что в жаркую погоду сердце работает с большим напряжением из-за изменений текучести крови, что в конечном итоге приводит к повышению артериального давления. Люди старше 60 лет, а также те, кто страдает от диабета или гипертонии, находятся в особой зоне риска.
Кардиолог Хорошев рекомендует пить больше воды в жару, чтобы предотвратить сгущение крови, и призывает всех следить за достаточным уровнем жидкости. Недостаток жидкости в жару может увеличить вероятность инсультов и инфарктов. Врач также подчеркнул опасность курения во время жары для здоровья организма.
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