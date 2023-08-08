Кардиолог Хорошев предупредил гипертоников о сгущении крови в жару

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Владимир Хорошев подчеркнул опасность образования свертываний крови во время жары, что может негативно повлиять на пациентов с гипертонией. В интервью, кардиолог Хорошев поднял вопрос о том, как жаркое летнее время может неблагоприятно сказаться на состоянии кровеносных сосудов и артериального давления. Согласно врачу, под воздействием летней жары кровь может стать более густой и вязкой, что увеличивает риск образования тромбов и ухудшает состояние сердца и мозга. Кардиолог объяснил, что такая реакция организма связана с интенсивной потерей жидкости. Он подчеркнул, что этот процесс снижает эффективность поставки кислорода, питательных веществ, микроэлементов и витаминов к органам и системам организма. Особенно это затрагивает головной мозг и сердце.

Фото: REX/Shutterstock

Хорошев отметил, что в жаркую погоду сердце работает с большим напряжением из-за изменений текучести крови, что в конечном итоге приводит к повышению артериального давления. Люди старше 60 лет, а также те, кто страдает от диабета или гипертонии, находятся в особой зоне риска.

Кардиолог Хорошев рекомендует пить больше воды в жару, чтобы предотвратить сгущение крови, и призывает всех следить за достаточным уровнем жидкости. Недостаток жидкости в жару может увеличить вероятность инсультов и инфарктов. Врач также подчеркнул опасность курения во время жары для здоровья организма.

Важно помнить, что предоставленная информация носит справочный характер. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях и побочных эффектах. Не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.