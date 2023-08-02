Врач-терапевт рассказала, как справиться с болью в спине и другими видами боли

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный врач клиники "Твой доктор" терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко в беседе с Pravda.Ru рассказала о классификации обезболивающих препаратов.

Фото: osteomed54.ru

Медик объяснила, что нестероидные противовоспалительные препараты не просто снимают боль, но убирают воспаления, обладают жаропонижающим действием. Но боль, по её словам, могут снять и спазмолитики, те, которые влияют именно на гладкую мускулатуру.

"Также боль могут снять такие специфические наркотические, не наркотические анальгетики. Боль также могут снимать и комбинированные препараты. Поэтому, в любом случае, для назначения любого лекарственного препарата должны быть показания. И если в каком-то случае от боли в спине подойдут нестероидные противовоспалительные препараты, то, допустим, для спазма в кишечнике достаточно будет приема спазмолитиков. А боль, связанная, допустим, с мигренью, не купируется ни теми, ни другими препаратами, она может сниматься только специальными антимигренозными препаратами", — рассказала врач.

Романенко отметила, что боль не стоит терпеть. Она объяснила, какие препараты подойдут для снятия кратковременной головной боли.

"Чаще всего предпочтение мы всё-таки отдаём нестероидным противовоспалительным или каким-то комбинированным. Но если этот болевой синдром повторяется, то есть нужно всегда находить причину боли. Потому что боль может быть симптомом разного рода грозных болезней, и чем раньше мы поставим диагноз, тем лучше будет как бы жизненный прогноз", — рассказала терапевт.

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Боль в спине не проходит даже после обезболивающих