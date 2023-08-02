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Диетолог Писарева рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать рис и гречку

1:12
Здоровье

Рис точно не стоит употреблять с крахмалистыми продуктами, например, с картофельным пюре, свёклой, цветной капустой и баклажанами. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Диетолог Писарева рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать рис и гречку
Фото: pixabay.com

По её словам, рис также лучше не сочетать с мясом, поскольку это вызовет проблемы с пищеварением. В качестве дополнения к крупе отлично подойдут морепродукты, водоросли, грибы и овощи (морковь, кабачок, лук), уточнила эксперт. Кроме того, диетолог рассказала о правилах совмещения гречки с другими продуктами.

"Гречку точно нельзя сочетать с молоком и молочными продуктами, ведь они содержат кальций. А кальций мешает усвоению железа, которое есть в гречке, следовательно, блюдо теряет свою пользу", — подчеркнула специалист.

Ранее Писарева объяснила в беседе с Pravda.Ru, что и рис, и гречка являются полезными злаковыми из-за большого количества витаминов в составе. При этом она порекомендовала отказаться от чрезмерного употребления блюд из риса пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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Вот что будет, если есть гречку каждый день (вот это эффект)
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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