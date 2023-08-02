Рис точно не стоит употреблять с крахмалистыми продуктами, например, с картофельным пюре, свёклой, цветной капустой и баклажанами. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
По её словам, рис также лучше не сочетать с мясом, поскольку это вызовет проблемы с пищеварением. В качестве дополнения к крупе отлично подойдут морепродукты, водоросли, грибы и овощи (морковь, кабачок, лук), уточнила эксперт. Кроме того, диетолог рассказала о правилах совмещения гречки с другими продуктами.
"Гречку точно нельзя сочетать с молоком и молочными продуктами, ведь они содержат кальций. А кальций мешает усвоению железа, которое есть в гречке, следовательно, блюдо теряет свою пользу", — подчеркнула специалист.
Ранее Писарева объяснила в беседе с Pravda.Ru, что и рис, и гречка являются полезными злаковыми из-за большого количества витаминов в составе. При этом она порекомендовала отказаться от чрезмерного употребления блюд из риса пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.