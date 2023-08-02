Диетолог Писарева рассказала, при каких заболеваниях нужно отказаться от риса

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

И рис, и гречка являются полезными злаковыми, поскольку содержат большое количество клетчатки и витаминов, однако при определённых заболеваниях блюда из риса следует убрать из ежедневного меню. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Фото: pixabay.com

По её словам, при отсутствии противопоказаний гречку и рис нужно чередовать в рационе. Она отметила, что рис богат витаминами В и С, антиоксидантами, микроэлементами (железом, селеном, цинком), биотином и лецитином, стимулирующим работу мозга.

Как подчеркнула специалист, гораздо больше полезных свойств обнаруживается у нешлифованного или бурого риса.

"Есть люди, которым не рекомендуется есть много риса. Например, при сахарном диабете из-за высокого гликемического индекса продукта. Рис также крепит организм, поэтому при запорах его не нужно включать в меню, он может усилить проблемы и вызвать метеоризм. Если у человека есть травмы кишечника, тоже стоит быть аккуратным с чрезмерным употреблением риса", — уточнила Писарева.

Что касается гречки, то она является экологически чистым продуктом, при производстве которого почти никогда не используются химические удобрения. Диетолог пояснила, что гречка играет большую роль в обмене веществ, уменьшает уровень плохого холестерина и в качестве сорбента участвует в выводе токсинов из организма.

"В ней содержатся мощнейшие антиоксиданты (витамины D, A, E), никотиновая кислота, микро- и макроэлементы", — сказала нутрициолог.

Гречка полезна при сахарном диабете, так как имеет низкий гликемический индекс, резюмировала эксперт.

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