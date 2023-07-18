Эндокринолог посоветовала, как питаться людям, у которых не переваривается клетчатка

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог, Медицинский центр династии Гончаровых Анна Гончарова в разговора с Pravda.Ru рассказала, каким должен быть рацион человека, которому поставлен диагноз "не переваривается клетчатка".

Фото: damion.club

Эксперт отметила, что вопрос этот сложный тем, что, кроме непереваривания клетчатки, в таких случаях часто встречается и непереваривание глютена и непереносимость лактозы.

Эндокринолог считает, что если у человека не переваривается только клетчатка, он вполне может питаться вкусно и разнообразно.

"Если не переваривается только клетчатка, то, на самом деле, всё просто: для таких людей любые крупы, соответственно, плов, кус-кус, паста всех видов, рисовая, гречневая лапша, соевая лапша, фунчоза в самых разнообразных сочетаниях с рыбой, с морепродуктами, мясом и наше старое русское блюдо — макароны по-флотски, вкусно, здорово. Для них блины с разнообразными мясными начинками и сыром с ветчиной тоже", — рассказала Гончарова.

Врач подчеркнула, что питание людей, которые не переносят клетчатку, на самом деле очень вкусное и разнообразное. Такие пациенты прекрасно переносят углеводы, жиры, поэтому добавление сливочного масла, вкусной сметаны всегда оценивается положительно.

"Но мы должны помнить, что такое высокоуглеводное меню, богатое углеводами и жирами, легко усваиваемыми, дает прибавку веса. Поэтому питаясь с ограничением клетчатки, наша задача — вовремя остановиться в объеме потребляемой еды за один раз", — напомнила диетолог.

Что касается свежих овощей, при непереваривании клетчатки приходится говорить о полном отказе от свежих овощей, фруктов и ягод или выборе нескольких наименований, термически обработанных, которые конкретный пациент может переносить. Как правило, легче переносятся термически обработанные кабачки, цветная капуста, брокколи, огурцы без кожицы, добавила эндокринолог.

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