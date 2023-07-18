Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полянский: дипломаты в кулуарах ООН возмутились из-за атаки Украины на Крымский мост
Фитнес-тренер Милославский рассказал, как похудеть за месяц
Госдеп: США непричастны к атаке на Крымский мост
Baijiahao: три причины, почему Запад развязал украинский конфликт
Президент Алжира пригласил председателя КНР посетить его страну
СМИ: Эрдоган прибыл с официальным визитом в Катар
Politico: в Белоруссию будут прекращены поставки запчастей для военной техники от ЕС
Армения и ОБСЕ обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа
Sohu: чтобы завершить СВО, Украине остаётся только признать своё поражение

Эндокринолог посоветовала, как питаться людям, у которых не переваривается клетчатка

2:13
Здоровье

Доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог, Медицинский центр династии Гончаровых Анна Гончарова в разговора с Pravda.Ru рассказала, каким должен быть рацион человека, которому поставлен диагноз "не переваривается клетчатка".

Эндокринолог посоветовала, как питаться людям, у которых не переваривается клетчатка
Фото: damion.club

Эксперт отметила, что вопрос этот сложный тем, что, кроме непереваривания клетчатки, в таких случаях часто встречается и непереваривание глютена и непереносимость лактозы.

Эндокринолог считает, что если у человека не переваривается только клетчатка, он вполне может питаться вкусно и разнообразно.

"Если не переваривается только клетчатка, то, на самом деле, всё просто: для таких людей любые крупы, соответственно, плов, кус-кус, паста всех видов, рисовая, гречневая лапша, соевая лапша, фунчоза в самых разнообразных сочетаниях с рыбой, с морепродуктами, мясом и наше старое русское блюдо — макароны по-флотски, вкусно, здорово. Для них блины с разнообразными мясными начинками и сыром с ветчиной тоже", — рассказала Гончарова.

Врач подчеркнула, что питание людей, которые не переносят клетчатку, на самом деле очень вкусное и разнообразное. Такие пациенты прекрасно переносят углеводы, жиры, поэтому добавление сливочного масла, вкусной сметаны всегда оценивается положительно.

"Но мы должны помнить, что такое высокоуглеводное меню, богатое углеводами и жирами, легко усваиваемыми, дает прибавку веса. Поэтому питаясь с ограничением клетчатки, наша задача — вовремя остановиться в объеме потребляемой еды за один раз", — напомнила диетолог.

Что касается свежих овощей, при непереваривании клетчатки приходится говорить о полном отказе от свежих овощей, фруктов и ягод или выборе нескольких наименований, термически обработанных, которые конкретный пациент может переносить. Как правило, легче переносятся термически обработанные кабачки, цветная капуста, брокколи, огурцы без кожицы, добавила эндокринолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кому и когда не стоит есть клетчатку? Чем может быть опасна клетчатка. Вздутие живота и клетчатка.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".

РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Госдума подняла на пять лет предельный возраст пребывания в запасе. Зачем? Петр Ермилин Легендарный крейсер "Варяг": жизнь длиною в три года Сергей Лебедев Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
Что будет с легковым автомобилем, если "прикурить" его от грузовика
МИД Армении: страна не станет пространством, где можно обойти санкции
Офтальмолог Барышникова рассказала, как правильно носить очки
Эндокринолог посоветовала, как питаться людям, у которых не переваривается клетчатка
Сезонная обрезка растений: когда и как
Делегации Израиля и Великобритании обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Иран и Украину
В Италии муж русской туристки побил украинца-русофоба
Под Тюменью бродячие животные загрызли стадо овец: подозревают чупакабру
5 причин, почему вдруг прямо на ходу ломается ABS
Челябинский дальнобойщик подобрал глухую кошку на трассе под Красноярском: не смог оставить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников