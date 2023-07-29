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Жир на животе, а не ИМТ — «надежный показатель здоровья», считают эксперты

2:28
Здоровье

Зонтичное партнерство Нидерландов в области здравоохранения PON заявило, что новые руководящие принципы, основанные на переоценке рисков для здоровья, приведут к более эффективным методам лечения различных причин ожирения, сообщает Dutch News. В настоящее время более половины взрослого населения Нидерландов имеют избыточный вес, а 14% страдают ожирением.

Жир на животе, а не ИМТ — «надежный показатель здоровья», считают эксперты
Фото: архив

По словам председателя PON Лисбет ван Россум, руководство по проблеме ожирения, которое оставалось без изменений с 2008 года, теперь нуждается в обновлении. Новые исследования показывают, что ожирение может быть связано с раком, проблемами с фертильностью, проблемами с суставами, а также с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Одной из основных изменений будет пересмотр диагностики ожирения. Вместо того, чтобы полагаться только на ИМТ (индекс массы тела), который не всегда является надежным показателем риска для здоровья (например, у бодибилдеров), новые рекомендации уделят внимание количеству жира в организме, особенно жиру в области живота, который может вызывать проблемы со здоровьем.

PON также подчеркивает важность сотрудничества между организациями по уходу за здоровьем и социальными работниками для решения социальных и психологических аспектов ожирения. Основное внимание будет уделять не только выбору образа жизни, но и факторам, которые могут способствовать увеличению веса, таким как бедность.

Предстоящее руководство будет включать обучение медицинских работников последним достижениям в области ожирения, чтобы они могли своевременно обсуждать серьезное увеличение веса с пациентами, однако делать это в уважительной манере.

Кроме того, PON предлагает ряд мер для борьбы с ожирением. В частности, введение налога на сахар и снижение стоимости здоровой пищи. Эти шаги направлены на стимулирование здорового питания и снижение потребления вредных продуктов.

Планируется, что новые рекомендации будут представлены в следующем году, и это поможет обозначить новый подход к борьбе с проблемой ожирения в Нидерландах. Все эти усилия нацелены на создание более эффективных методов лечения и предотвращения ожирения, а также на повышение общего уровня здоровья населения.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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