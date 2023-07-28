Врач назвала напиток, который гораздо лучше чая

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людмила Волкова, врач-фитотерапевт, раскрыла полезные свойства малины.

Фото: https://fsin-dostavka.su/

Эта ягода обладает уникальными свойствами, которые прекрасно помогают в борьбе с простудой, а также способны улучшить качество сна и дыхание человека.

Исследования показывают, что листья малины обладают более высоким содержанием полезных веществ по сравнению с ее ягодами. При этом они не содержат сахара, что делает их безопасными для всех, включая диабетиков. Важно лишь учитывать индивидуальную непереносимость.

Настой из листьев малины способен снизить боли в мышцах, что особенно оценят люди, занимающиеся физическим трудом и спортсмены. Постоянное употребление настоя помогает при мигренях и подагре. Активные компоненты, содержащиеся в листьях малины, способствуют выводу лишней жидкости, предотвращая отеки и очищая организм.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.