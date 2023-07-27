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Терапевт объяснил, о каких болезнях сигнализируют трещины на языке

1:51
Здоровье

Терапевт Андрей Кондрахин в беседе Pravda.Ru рассказал о причинах появления трещин на языке.

Терапевт объяснил, о каких болезнях сигнализируют трещины на языке
Фото: https://zdorovie-legkie.ru/

Медик объяснил, что язык — мышечный орган. Он отметил, что язык может потрескаться от воспалительных процессов, повреждения слизистой оболочки, ожогов, от дефицита некоторых микроэлементов, в частности витамина B12. Трещины на языке, по его словам, могут образоваться от употребление лекарств и антибиотиков.

Нарушения целостности языка, по мнению медика, случаются при различных желудочно-кишечных заболеваниях.

"Частым заболеванием, с которым люди обращаются к нам, это холецистит, либо желчекаменная болезнь, при нём тоже вот такие бывают проблемы. Инфекции — очень частая проблема. Это вирусы, грибковые, бактериальные, либо, скажем так, сочетание этих инфекций. Паразитарные инфекции. В частности, при малярии так язык себя ведет, при холере, потому что обезвоживание происходит", — рассказал терапевт.

Кондрахин советует отказаться от чрезмерного употребления солёностей, перчёностей, пряностей, алкоголя, табака.

Не исключил он и то, что трещины на языке могут передаваться по наследству.

Терапевт объяснил, что так называемый географический язык (когда на языке образуются яркие участки) чаще всего возникает при гастритах, при воспалительных заболеваниях, аллергических процессах.

"Язык закладывался вместе с кишечной трубкой, и фактически он является продолжением нашего желудочно-кишечного тракта. И если что-то не так, что-то плохо, то язык фактически сигнализирует о том, что что-то плохо", — объяснил врач.

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Трещины на языке
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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