"74.ru": врачи назвали овощи, в которых больше вреда, чем пользы

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овощи считаются чуть ли не самой полезной едой, однако с некоторыми из них нужно быть осторожнее и соблюдать меру. О том, какие овощи могут принести вред, вместо пользы, пишет портал "74.ru".

Фото: yamal-media.ru

Так, по словам диетологов, в день человеку достаточно съедать 3-4 столовых ложки консервированного зелёного горошка. В случае превышения этих показателей можно заработать сильное газообразование, угнетение выработки ферментов и жировую дистрофию печени. Обходить этот продукт стороной следует пожилым людям, так как в их мышцах может задерживаться пуриновая кислота, что приведёт к болевым ощущениям.

Не стоит искать только пользу и в помидорах, главной ценностью которых является ликопин. Многое зависит от того, где и в каких условиях выращены томаты. Если в теплице с химическими удобрениями, то есть риск получить больше нитратов и других вредных веществ, чем пользы. Приступы заболевания могут вызвать помидоры у больных с подагрой, отметила врач-диетолог Ирина Бородина.

В список овощей, которые могут быть вредными, попали также картофель, свёкла, капуста и баклажаны. Однако совсем отказываться от них не стоит, а в некоторых случаях необходимо проконсультироваться с врачом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самые ВРЕДНЫЕ овощи, которые стоит заменить на полезные