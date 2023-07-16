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Диетолог Фраерман рассказала, как сделать картошку, макароны и белый рис полезными

1:29
Здоровье

Здоровый образ жизни не обязательно предполагает отказ от макарон, белого риса и картофеля. Очень полезными можно сделать даже высокоуглеводистые продукты, если готовить их правильно. Об этом рассказала диетолог Лариса Фраерман в беседе с "Российской газетой".

Диетолог Фраерман рассказала, как сделать картошку, макароны и белый рис полезными
Фото: pixabay. com

Белый рис, который имеет высокий гликемический индекс, специалист советует сварить, остудить, а затем поместить на 12 часов в холодильник. Это изменит структуру крахмала в продукте, сделав его устойчивым к быстрому усвоению в желудочно-кишечном тракте.

Кроме того, такой модифицированный крахмал — отличная "еда" для микрофлоры кишечника, которая, в свою очередь, напрямую влияет на иммунитет, отметила эксперт.

Ещё один секрет "оздоровления" риса — сочетание его с клетчаткой, которая помогает регулировать уровень сахара в крови и обеспечивает долгое чувство сытости.

По словам диетолога, полезным дополнением к рациону является отварной картофель. Плюс картошки ещё и в достаточном количестве содержащейся в ней клетчатки. Приём можно использовать тот же, что и с рисом, а есть на следующий день с зеленью и помидорами в салатах.

Макароны лучше выбирать из твердых сортов пшеницы. Их не стоит оставлять на ночь в холодильнике, но можно сделать вкусное и полезное блюдо, добавив в них свежих овощей, заключила специалист по питанию.

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Макароны. А и Б сидели на трубе. Польза и вред макарон
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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