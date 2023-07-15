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ВОЗ: подсластитель аспартам причислен к одной из причин раковых заболеваний человека

1:14
Здоровье

Искусственный химический подсластитель аспартам включили в список возможных канцерогенных веществ, но порог его безопасного использования остаётся прежним.

ВОЗ: подсластитель аспартам причислен к одной из причин раковых заболеваний человека
Фото: drkellislate.com

С начала 1980-х годов данное вещество широко используется в продуктах питания. Оно входит в состав диетических напитков, мороженого, йогуртов, хлопьев для завтрака, жевательной резинки, а также в капли от кашля и зубные пасты. Аспартам при том же уровне калорийности в 200 раз слаще, чем сахар. Однако оказалось, что он не так безопасен. Исследования, проведённые на мышах, показали, что аспартам может способствовать развитию рака крови.

В связи с этим Международное агентство по исследованию рака (IARC) опубликовало результаты оценки воздействия подсластителя на здоровье человека. Ссылаясь на "ограниченные доказательства", организация классифицировала аспартам как возможно канцерогенный, как указано в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Несмотря на это, рекомендации по его потреблению остаются прежними: до 40 миллиграммов на килограмм массы тела в течение одних суток.

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Самые опасные подсластители
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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