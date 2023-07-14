Early View: алкоголь в небольших дозах приводит к развитию раковых заболеваний

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Канадские учёные провели исследование и установили, что употребление небольших доз алкоголя увеличивает риск развития рака и нарушения работы сердца и сосудов. Результаты работ опубликованы в журнале Early View.

Фото: pixabay. com

В ходе исследования специалисты проанализировали 6000 научных статей и пришли к выводу, что те, кто регулярно употребляли алкоголь, заболевали чаще людей, которые воздерживались от горячительных напитков. Учёные утверждают, что вредны даже небольшие дозы.

Например, у мужчин, которые ежедневно употребляют одну стандартную дозу алкоголя, риск заболевания туберкулёзом, инфекциями нижних дыхательных путей, диабетом, эпилепсией, гипертонией, мерцательной аритмией, циррозом печени и панкреатитом увеличивается. Также возрастает вероятность возникновения не менее семи видов рака.

Примечательно отметить, что употребление алкогольных напитков в умеренных количествах снижало вероятность развития ишемической болезни сердца и инсульта как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, у представительниц прекрасного пола отмечалось уменьшение риска развития диабета и панкреатита.

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Польза и вред алкоголя