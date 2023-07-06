Врач-диетолог Антон Брыкин рассказал, как заготовить полезное варенье

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В беседе со СМИ врач-диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал о наиболее полезном типе варенья.

Фото: https://hips.hearstapps.com/hmg-prod/images/delish-190605-raspberry-jam-031-landscape-pf-1560443834.jpg?crop=0.888532477947073xw:1xh;center,top&resize=1200:*

По его словам, самым полезным является варенье из протертых ягод с добавлением сахара. В таком варенье содержится гораздо больше витаминов и других полезных веществ по сравнению с вареньем, приготовленным по классическому рецепту, приводит его слова RT .

"Традиционное варенье, которое многие знают с детства, готовится путем термической обработки ягод и фруктов. Однако продолжительное воздействие тепла разрушает некоторые биологически активные соединения и витамины, например, аскорбиновую кислоту в значительной степени", — отметил специалист.

Кроме того, в классическом рецепте варенья используется слишком много сахара. В качестве полезной альтернативы можно использовать холодный способ приготовления, при котором ягоды или фрукты протираются с добавлением сахара и замораживаются в морозильной камере.

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