В беседе со СМИ врач-диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал о наиболее полезном типе варенья.
По его словам, самым полезным является варенье из протертых ягод с добавлением сахара. В таком варенье содержится гораздо больше витаминов и других полезных веществ по сравнению с вареньем, приготовленным по классическому рецепту, приводит его слова RT .
"Традиционное варенье, которое многие знают с детства, готовится путем термической обработки ягод и фруктов. Однако продолжительное воздействие тепла разрушает некоторые биологически активные соединения и витамины, например, аскорбиновую кислоту в значительной степени", — отметил специалист.
Кроме того, в классическом рецепте варенья используется слишком много сахара. В качестве полезной альтернативы можно использовать холодный способ приготовления, при котором ягоды или фрукты протираются с добавлением сахара и замораживаются в морозильной камере.
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