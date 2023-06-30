Учёные определили кашу, которая сжигает жир

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пшено — невероятно питательный и полезный продукт, который в последнее время привлекает всё больше внимания благодаря своей пользе для организма. Его можно использовать вместо гречки или овсянки, или даже просто включить в обычную диету.

Фото: pixabay. com

Результаты исследования, проведённого специалистами Международного научно-исследовательского института сельскохозяйственных культур полузасушливых тропиков (Индия) и Университета Рединга (Великобритания), показали, что пшено может быть эффективным средством контроля уровня глюкозы в крови. Исследование было проведено в 11 странах мира, и его результаты оказались многообещающими, сообщает журнал Frontiers in Nutrition.

Пшено — это "суперфуд", богатый витаминами и минералами, которые обладают множеством преимуществ. Оно не только улучшает работу кишечника, помогая бороться с запорами, но и способствует сжиганию жировых отложений. Желательно употреблять его с утра с молоком, а вечером — с водой.

Однако тем, кто страдает сахарным диабетом или заболеваниями щитовидной железы, важно знать особенности, связанные с этим продуктом. Диабетикам рекомендуется готовить пшенную кашу только на воде.

Людям с заболеваниями щитовидной железы следует употреблять пшено с осторожностью. Повышенная кислотность желудка, язва, гастрит, заболевания почек, подагра или кальциноз могут быть противопоказаниями для употребления пшена. Лучше обсудить все эти важные детали с вашим врачом.

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Пшено польза и вред