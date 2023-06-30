"Смертельно опасно": почему нельзя употреблять алкоголь в бане

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Старший пармейстер банного комплекса Олег Тарасов в интервью "Газете.Ru" обратил внимание на вопрос употребления алкоголя в бане.

По его мнению, это крайне опасно, поскольку в парной притупляются ощущения, и существует риск не ощутить повышенную температуру — и получить ожоги. Кроме того, нагрузка на сердце резко возрастает, что может иметь даже летальные последствия.

"Алкоголь расширяет сосуды, усиливает кровообращение и повышает артериальное давление. В то же время сердце в условиях парной работает на уровне серьёзных физических нагрузок. Если добавить к этому расширение сосудов из-за алкоголя, то как минимум возникает риск аритмии, а в некоторых случаях даже инфаркта", — отметил эксперт.

Он также не рекомендует употреблять алкоголь сразу после посещения бани, чтобы дать организму остыть и восстановить водный баланс.

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