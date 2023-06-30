Владимир Лосев, главный врач клиники "Мегастом", предупредил о возможных негативных последствиях неправильного использования зубочисток.
По словам эксперта, оно может привести к травме и возникновению инфекции. Он отмечает, что некоторые пациенты в целях экономии повторно используют зубочистки, оставляя их на столе после первого применения.
Такая практика может вызвать локальное воспаление дёсен и стоматит, обращает внимание стоматолог.
Для удаления остатков пищи при наличии здоровой полости рта специалист рекомендует использовать специальные ополаскиватели.
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