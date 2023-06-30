Что будет, если использовать зубочистки повторно

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Владимир Лосев, главный врач клиники "Мегастом", предупредил о возможных негативных последствиях неправильного использования зубочисток.

По словам эксперта, оно может привести к травме и возникновению инфекции. Он отмечает, что некоторые пациенты в целях экономии повторно используют зубочистки, оставляя их на столе после первого применения.

Такая практика может вызвать локальное воспаление дёсен и стоматит, обращает внимание стоматолог.

Для удаления остатков пищи при наличии здоровой полости рта специалист рекомендует использовать специальные ополаскиватели.

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