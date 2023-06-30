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Что будет, если использовать зубочистки повторно

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Здоровье

Владимир Лосев, главный врач клиники "Мегастом", предупредил о возможных негативных последствиях неправильного использования зубочисток. 

По словам эксперта, оно может привести к травме и возникновению инфекции. Он отмечает, что некоторые пациенты в целях экономии повторно используют зубочистки, оставляя их на столе после первого применения.

Такая практика может вызвать локальное воспаление дёсен и стоматит, обращает внимание стоматолог.

Для удаления остатков пищи при наличии здоровой полости рта специалист рекомендует использовать специальные ополаскиватели.

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Как пользоваться зубной нитью / Самый ПРОСТОЙ метод
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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