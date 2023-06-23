Врач Болибок: укус комара может привести к аллергии и инфекционным заболеваниям

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-аллерголог Владимир Болибок перечислил неприятные последствия, с которыми можно столкнуться после укуса комара.

По его словам, у людей с аллергией на комариную слюну на месте укуса возникает пятно, напоминающее крапивницу.

"Образуется язвочка, несущая риски вторичной инфекции", — сказал специалист в интервью Телеканалу "360".

Он добавил, что от таких осложнений обычно страдают дети. Кроме того, Болибок подчеркнул: комары являются переносчиками многих инфекционных заболеваний. При этом врач напомнил, что лихорадки Денге в РФ нет, поскольку для её распространения нужна тропическая местность.

Как пояснил специалист, защититься от комариных укусов можно с помощью москитных сеток и фумигаторов.

Ранее биолог Николай Онистратенко предупредил о риске заразиться малярией, дирофиляриозом или лихорадкой Западного Нила из-за комаров.

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