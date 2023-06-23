Врач-аллерголог Владимир Болибок перечислил неприятные последствия, с которыми можно столкнуться после укуса комара.
По его словам, у людей с аллергией на комариную слюну на месте укуса возникает пятно, напоминающее крапивницу.
"Образуется язвочка, несущая риски вторичной инфекции", — сказал специалист в интервью Телеканалу "360".
Он добавил, что от таких осложнений обычно страдают дети. Кроме того, Болибок подчеркнул: комары являются переносчиками многих инфекционных заболеваний. При этом врач напомнил, что лихорадки Денге в РФ нет, поскольку для её распространения нужна тропическая местность.
Как пояснил специалист, защититься от комариных укусов можно с помощью москитных сеток и фумигаторов.
Ранее биолог Николай Онистратенко предупредил о риске заразиться малярией, дирофиляриозом или лихорадкой Западного Нила из-за комаров.
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