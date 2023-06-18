"V1.RU": биолог из Волгограда предупредил о смертельных болезнях из-за укусов комаров

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Комары и их укусы не так просты и безобидны, как кажутся. Каждый из тех, кто впивается в тело человека, может быть переносчиком опасных, а порой даже смертельных инфекций. Об этом предупредил доцент кафедры экологии и природопользования Волгоградского университета, биолог Николай Онистратенко в беседе с порталом "V.1".

Фото: pixabay.com

Он объяснил, что самки этих насекомых для нормального размножения обязаны пить кровь. Они летят издалека, реагируя на тело и запах жертвы, тонким хоботком прокалывают кожу, добравшись до кровеносного сосуда, и буквально плюют туда, откуда пьют.

Эксперт добавил, что в кровь жертвы при укусе комара часто попадают возбудители различных заболеваний человека и животных. Например, малярии, по которой долгое время был неблагополучен юг России.

По словам специалиста, волгоградские комары переносят и другие не менее опасные болезни, такие как дирофиляриоз и лихорадку Западного Нила.

Собеседник издания рекомендовал использовать репелленты и накомарники, чтобы защититься от комариных укусов, а в помещении окна и двери оборудовать противомоскитными сетками.

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