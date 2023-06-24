Врач объяснил, почему некоторые народные средства неэффективны

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Олег Абакумов поднял вопрос об эффективности некоторых народных средств от простуды. Он отметил, что ингаляции горячим паром над картофелем могут вызвать ожог слизистых оболочек. Кроме того, чай не всегда является полезным.

Фото: Fotodom.ru/DP

"При гриппе всегда полезно пить много жидкости, но она должна быть тёплой, а не кипящей. Предпочтительнее пить подкисленные напитки, а не сладкие, но без чрезмерностей, чтобы избежать раздражения желудка и гастрита", — цитирует специалиста "Газета.Ru".

По его словам, лучше заменить горячий чай тёплыми брусничными и клюквенными морсами.

Эксперт также рекомендовал избегать потребления животных жиров, особенно медвежьего и барсучьего, поскольку они могут негативно сказаться на пищеварительной системе.

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