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Врач объяснил, почему некоторые народные средства неэффективны

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Здоровье

Врач-терапевт Олег Абакумов поднял вопрос об эффективности некоторых народных средств от простуды. Он отметил, что ингаляции горячим паром над картофелем могут вызвать ожог слизистых оболочек. Кроме того, чай не всегда является полезным.

Врач объяснил, почему некоторые народные средства неэффективны
Фото: Fotodom.ru/DP

"При гриппе всегда полезно пить много жидкости, но она должна быть тёплой, а не кипящей. Предпочтительнее пить подкисленные напитки, а не сладкие, но без чрезмерностей, чтобы избежать раздражения желудка и гастрита", — цитирует специалиста "Газета.Ru".

По его словам, лучше заменить горячий чай тёплыми брусничными и клюквенными морсами.

Эксперт также рекомендовал избегать потребления животных жиров, особенно медвежьего и барсучьего, поскольку они могут негативно сказаться на пищеварительной системе.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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