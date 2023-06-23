Учёные обнаружили: электронные сигареты повреждают сердце и сосуды

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследованию, проведенному учёными Национального института здравоохранения США, регулярное употребление электронных сигарет может негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе, вызывая различные заболевания.

Фото: https://www.deccanherald.com/

Они обнаружили, что электронные сигареты оказывают вредное воздействие на сердце и сосуды, используя другие механизмы, отличные от тех, что вызываются табачным дымом.

Таким образом, сигареты и электронные испарители могут приводить к разнообразным нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. Эту информацию сообщает издание "Газета.Ru".

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