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По каким признаком можно узнать о наличии артериальных и венозных тромбов в организме, объяснил кардиолог

1:30
Здоровье

Врач-кардиолог, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Pravda.Ru рассказал о признаках, свидетельствующих о наличии тромбов.

Медик отметил, что артериальный тромбоз может закончиться внезапной смертью, острым инсультом, острым инфарктом, выкидышем.

"Если нижних конечностей, это выраженная боль в руке, в ноге, в зависимости, где тромб закупорил какую артерию. Острая ишемия возникает", — объяснил эксперт.

Артериальный тромбоз, по словам Кондрахина, можно определить по некоторым признакам.

"Это резкое похолодание, нарушение пульсации, абсолютная бледность кожных покровов, потому что кровь плохо поступает и, конечно, выраженная боль. Артериальные тромбы — это очень сильная боль, особенно если мы говорим про конечности", — рассказал кардиолог.

В случае с венозными тромбами признаки, по словам врача, иные.

"Если мы говорим про венозные тромбы, это отеки, воспаление, изменение кожных покровов, зуд, трофические язвы и много других последствий, которые вызывают эти тромбы. Поэтому для каждого состояния они свои. Но, прежде всего, это как раз изменение вида конечностей, изменение кожи", — объяснил Кондрахин.

Ранее кардиолог рассказал, чем опасны артериальные тромбы.

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Тромбоз глубоких вен: причины болезни и методы лечения
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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