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Кардиолог рассказал, чем опасны артериальные тромбы

1:23
Здоровье

Врач-кардиолог, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие тромбы являются самыми опасными. 

Кардиолог рассказал, чем опасны артериальные тромбы
Фото: Unsplash

Медик рассказал, что следует разделять венозные тромбы, которые говорят о проблемах с кровообращением, и артериальные тромбы.

"Опаснее всего артериальные тромбы, потому что если тромб попадает в артериальное русло, мы больше всего боимся такого осложнения, которое называются "тромбоэмболия лёгочных артерий". Если попадает тромб в большой сосуд, и сам по себе тромб большой, то возможна внезапная смерть, человек умирает. Потому что там срабатывает рефлекс, возникает асистолия, то есть остановка сердца, человек погибает", — объяснил кардиолог.

Кондрахин рассказал также о тромбах мелких ветвей, куда относится лёгочный ствол.

"Лёгочный ствол — это правые отделы сердца, это кровообращение легких, то возможно развитие такого состояния как кровохарканье, это нарушение кровообращения по малому кругу сердца и резкое быстрое истощение адаптивных сил и также быстрое нарушение — тоже приводит к летальному исходу", — предупредил врач.

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Что чувствует человек когда отрывается тромб?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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