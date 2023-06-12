Привычные вещи в интерьере дома могут подсознательно портить настроение, заявила психолог лаборатории "Гемотест" Валерия Рыжик.
Так, по словам специалиста, необходимо пересмотреть отношение к "порядку", если в доме есть:
Так, по словам психолога, большое количество зеркал заставляет выискивать недостатки во внешности, а увядшие цветы вгоняют на подсознательном уровне в хандру.
Если же в доме остались вещи или предметы, к примеру, которые напоминают о тяжёлом расставании, то лучше от них избавиться.
"С такими вещами можно ритуально проститься — сжечь или выкинуть с прощальными словами. А если это что-то маленькое, то, может быть, даже закопать", — пояснила психолог в беседе с "Доктор Питер".
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