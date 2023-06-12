Психолог Рыжик назвала шесть предметов в доме, от которых портится настроение

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Привычные вещи в интерьере дома могут подсознательно портить настроение, заявила психолог лаборатории "Гемотест" Валерия Рыжик.

Фото: Соцсети

Так, по словам специалиста, необходимо пересмотреть отношение к "порядку", если в доме есть:

большое количество зеркал, особенно в спальне,

документы и рабочие вещи, лежащие на видном месте,

увядшие цветы,

сломанные вещи,

предметы, которые становятся триггером плохих воспоминаний,

разбросанные вещи и одежда.

Так, по словам психолога, большое количество зеркал заставляет выискивать недостатки во внешности, а увядшие цветы вгоняют на подсознательном уровне в хандру.

Если же в доме остались вещи или предметы, к примеру, которые напоминают о тяжёлом расставании, то лучше от них избавиться.

"С такими вещами можно ритуально проститься — сжечь или выкинуть с прощальными словами. А если это что-то маленькое, то, может быть, даже закопать", — пояснила психолог в беседе с "Доктор Питер".

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