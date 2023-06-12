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Психолог Рыжик назвала шесть предметов в доме, от которых портится настроение

1:03
Здоровье

Привычные вещи в интерьере дома могут подсознательно портить настроение, заявила психолог лаборатории "Гемотест" Валерия Рыжик.

Психолог Рыжик назвала шесть предметов в доме, от которых портится настроение
Фото: Соцсети

Так, по словам специалиста, необходимо пересмотреть отношение к "порядку", если в доме есть:

  • большое количество зеркал, особенно в спальне,
  • документы и рабочие вещи, лежащие на видном месте,
  • увядшие цветы,
  • сломанные вещи,
  • предметы, которые становятся триггером плохих воспоминаний,
  • разбросанные вещи и одежда.

Так, по словам психолога, большое количество зеркал заставляет выискивать недостатки во внешности, а увядшие цветы вгоняют на подсознательном уровне в хандру.

Если же в доме остались вещи или предметы, к примеру, которые напоминают о тяжёлом расставании, то лучше от них избавиться.

"С такими вещами можно ритуально проститься — сжечь или выкинуть с прощальными словами. А если это что-то маленькое, то, может быть, даже закопать", — пояснила психолог в беседе с "Доктор Питер".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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