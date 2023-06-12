Врач Екатерина Кашух порекомендовала гражданам РФ отказаться от употребления пива в жару во избежание проблем с сердцем и печенью.
Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на гастроэнтеролога, этот напиток стимулирует быструю потерю жидкости и приводит к сокращению количества минеральных веществ. Доктор отметила, что пиво не способно охладить организм в жаркую погоду. Из-за него у человека расширяются сосуды, возникает ощущение духоты, пояснила специалист.
Она добавила, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны отказаться от спиртных напитков в летний период.
"Пиво, особенно в жару, создаёт дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему", — уточнила Кашух.
Кроме того, врач обратила внимание на то, что злоупотребление пивом провоцирует набор лишних килограммов.
Ранее психиатр-нарколог Антон Масякин призвал не использовать грибы в качестве закуски к алкогольным напиткам, так как это может вызвать отравление.
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