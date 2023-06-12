Гастроэнтеролог Кашух: пиво в жару даёт дополнительную нагрузку на печень и сердце

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Екатерина Кашух порекомендовала гражданам РФ отказаться от употребления пива в жару во избежание проблем с сердцем и печенью.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на гастроэнтеролога, этот напиток стимулирует быструю потерю жидкости и приводит к сокращению количества минеральных веществ. Доктор отметила, что пиво не способно охладить организм в жаркую погоду. Из-за него у человека расширяются сосуды, возникает ощущение духоты, пояснила специалист.

Она добавила, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны отказаться от спиртных напитков в летний период.

"Пиво, особенно в жару, создаёт дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему", — уточнила Кашух.

Кроме того, врач обратила внимание на то, что злоупотребление пивом провоцирует набор лишних килограммов.

Ранее психиатр-нарколог Антон Масякин призвал не использовать грибы в качестве закуски к алкогольным напиткам, так как это может вызвать отравление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.