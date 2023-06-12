Елена Малышева рассказала о диете Weight Watchers

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук и ведущая телепрограмм Елена Малышева назвала лучшую диету в мире для похудения. По ее словам, при этой системе питания можно сохранять любимые продукты.

Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing. com/pmn/E3BJ5U5R4NH4TDELUU4MF2HJDM.jpg

Речь идет о диете Weight Watchers ("Наблюдатели за весом").

В рамках этой диеты все продукты оцениваются определенным количеством баллов в зависимости от содержания белков, жиров и углеводов. Каждому человеку также назначается индивидуальный лимит баллов, которые он может потреблять в течение дня.

"Определенная группа продуктов имеет 0 баллов, а другая группа — 10 и больше баллов. При этом понятно, что, например, исходя из веса и роста, тебе нужно набрать, скажем, 24 балла. Ты ешь то, что хочешь, считая баллы", — сказала она в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Специалист отметила, что с помощью такой системы питания можно легко поддерживать вес, а люди, желающие похудеть, могут сбросить около 18 килограммов за год.

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