Доктор медицинских наук и ведущая телепрограмм Елена Малышева назвала лучшую диету в мире для похудения. По ее словам, при этой системе питания можно сохранять любимые продукты.
Речь идет о диете Weight Watchers ("Наблюдатели за весом").
В рамках этой диеты все продукты оцениваются определенным количеством баллов в зависимости от содержания белков, жиров и углеводов. Каждому человеку также назначается индивидуальный лимит баллов, которые он может потреблять в течение дня.
"Определенная группа продуктов имеет 0 баллов, а другая группа — 10 и больше баллов. При этом понятно, что, например, исходя из веса и роста, тебе нужно набрать, скажем, 24 балла. Ты ешь то, что хочешь, считая баллы", — сказала она в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.
Специалист отметила, что с помощью такой системы питания можно легко поддерживать вес, а люди, желающие похудеть, могут сбросить около 18 килограммов за год.
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