PNAS: учёные рассказали о веществах, нехватка которых ведёт к возрастной потере памяти

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дефицит флавоноидов способен спровоцировать возрастную потерю памяти. К такому выводу пришли американские исследователи в своём научном труде, результаты которого опубликовал журнал PNAS.

Фото: pixabay.com

Как сообщает издание, источниками флавоноидов являются различные чаи, фрукты и овощи. Учёные провели эксперимент, во время которого добровольцы регулярно употребляли продукты с флавоноидами в составе. До участия в исследовании эти люди не уделяли чрезмерного внимания собственному питанию, а в их рационе было очень мало овощей и фруктов.

Выяснилось, что у добровольцев существенно улучшились когнитивные способности на фоне частого поступления флавоноидов в организм.

Ранее эксперт по эффективной работе мозга Галина Хусаинова заявила, что плавание позволяет укрепить память в любом возрасте.

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