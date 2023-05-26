Врач перечислил продукты, которые вредны для печени

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург Дмитрий Монахов указал на продукты, которые при регулярном употреблении оказывают крайне неблагоприятное воздействие на печень.

Фото: pixabay.com

В этот список входят кофе и жирное мясо.

"Если потреблять пять чашек эспрессо в течение дня, вечером наслаждаться шашлыком из баранины и выпивать три-четыре бокала красного вина, можно сравнить это с ударами боксера по печени. Возможно, однажды пережить такое можно, но если это становится регулярной практикой, то проблемы не за горами", — приводит слова медицинского специалиста радиостанция "Говорит Москва".

Он напомнил, что каждый человек обладает уникальным обменом веществ, поэтому при составлении рациона необходимо учитывать индивидуальные особенности своего организма.

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