Хирург Дмитрий Монахов указал на продукты, которые при регулярном употреблении оказывают крайне неблагоприятное воздействие на печень.
В этот список входят кофе и жирное мясо.
"Если потреблять пять чашек эспрессо в течение дня, вечером наслаждаться шашлыком из баранины и выпивать три-четыре бокала красного вина, можно сравнить это с ударами боксера по печени. Возможно, однажды пережить такое можно, но если это становится регулярной практикой, то проблемы не за горами", — приводит слова медицинского специалиста радиостанция "Говорит Москва".
Он напомнил, что каждый человек обладает уникальным обменом веществ, поэтому при составлении рациона необходимо учитывать индивидуальные особенности своего организма.
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