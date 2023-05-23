Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала, какое блюдо замедляет процессы пищеварения.
Она указала, что самым тяжёлым блюдом является мясо, поскольку его переваривание требует значительных энергозатрат.
"Если мясо жирное и жареное, то пищеварение будет затруднено из-за жира, который мешает работе желудочного сока. В результате пища задерживается в желудке на длительное время, начинаются процессы гниения, образуются токсины, с которыми организму приходится бороться. Если к этому добавить жареную картошку, то результат будет ещё более печальным, поскольку возникнет вздутие, ухудшающее ситуацию", – сообщает Чиркова в интервью News.
Терапевт также рекомендовала воздержаться от употребления салатов, содержащих большое количество различных продуктов.
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