Простые рекомендации: Как снизить риск развития онкологии

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор, доктор медицинских наук и онколог Сергей Тюляндин поделился несколькими простыми рекомендациями, которые могут снизить риск возникновения онкологических заболеваний.

Фото: Fotodom.ru

Он подчеркнул, что необходимо ограничивать воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу, так как они являются сильными канцерогенами и могут вызывать развитие меланомы. В зимний период наша белая кожа нуждается в отдыхе, поэтому вместо того, чтобы находиться под солнцем, люди едут в экзотические страны или посещают солярии. Однако необходимо быть очень осторожными при выборе этих методов.

Следующим советом Тюляндина является бросить курить и следить за питанием и весом. Идеальным вариантом является средиземноморская диета, включающая большое количество фруктов, овощей и клетчатки, а также меньшее количество жиров.

Помните, что снижение риска онкологических заболеваний зависит от ваших действий и образа жизни. Следуйте простым рекомендациям и уберегите себя от этой опасной болезни.

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Как снизить риски развития онкологии?