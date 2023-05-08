Ошибки при похудении: Врач назвала четыре основные ошибки

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ольга Нечаева, врач-эндокринолог из группы компаний ОМС, рассказала о четырех распространенных заблуждениях, которые люди испытывают в своих попытках похудеть.

Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing. com/pmn/E3BJ5U5R4NH4TDELUU4MF2HJDM.jpg

Она отметила, что наш организм "задуман" для длительной физической активности, но в современном мире наш образ жизни изменился. Мы работаем в офисах, и почти не занимаемся физическим трудом, ездим на машинах и используем лишь минимальную физическую активность в повседневной жизни.

Как только человек перестает получать достаточную физическую нагрузку, начинают ломаться механизмы правильного усвоения пищи и обмена веществ, по ее словам.

Согласно врачу, главными ошибками людей, желающих похудеть, являются уход от ответственности и списывание проблем на гормональный сбой, изнурительные диеты или, наоборот, превышение физической нагрузки, а также вера в чудеса и достижение успеха без достаточных усилий.

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