Назван напиток, который снижает риск развития рака

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что зеленый чай может снизить риск развития онкологических заболеваний и рекомендуется для профилактики рака.

Фото: pixabay.com

Напиток содержит антиоксидант полифенол-эпигаллокатехин галлат, который уменьшает активность фермента ароматазы.

Ароматаза превращает мужской гормон тестостерон в женский эстроген. Избыточная конвертация тестостерона приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Врач предупредила, что чай не следует пить за едой, чтобы не нейтрализовать полезные вещества, поступающие с пищей. Необходимо соблюдать промежуток минимум в один час между едой и чаем.

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Вот что будет, если пить зеленый чай каждый день