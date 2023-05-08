Врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что зеленый чай может снизить риск развития онкологических заболеваний и рекомендуется для профилактики рака.
Напиток содержит антиоксидант полифенол-эпигаллокатехин галлат, который уменьшает активность фермента ароматазы.
Ароматаза превращает мужской гормон тестостерон в женский эстроген. Избыточная конвертация тестостерона приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Врач предупредила, что чай не следует пить за едой, чтобы не нейтрализовать полезные вещества, поступающие с пищей. Необходимо соблюдать промежуток минимум в один час между едой и чаем.
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