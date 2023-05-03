Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в России регистрируются новые случаи заражения дифтерией. Он напомнил, что массовая вакцинация населения, которая проводилась в 30-40-е годы 20-го века, позволила почти полностью искоренить болезнь.
"В 90-е годы в России и СНГ эти меры профилактики применялись не так строго, это привело к росту заболеваемости… Например, сейчас вспышки дифтерии всё чаще наблюдаются в Новосибирской области", — передаёт слова Мясникова телеканал "Россия 1".
Врач призвал граждан прививаться каждые десять лет для избежания заболевания дифтерией.
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