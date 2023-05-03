Врач Александр Мясников предупредил граждан РФ о возвращении в Россию дифтерии

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в России регистрируются новые случаи заражения дифтерией. Он напомнил, что массовая вакцинация населения, которая проводилась в 30-40-е годы 20-го века, позволила почти полностью искоренить болезнь.

Фото: ya.ru

"В 90-е годы в России и СНГ эти меры профилактики применялись не так строго, это привело к росту заболеваемости… Например, сейчас вспышки дифтерии всё чаще наблюдаются в Новосибирской области", — передаёт слова Мясникова телеканал "Россия 1".

Врач призвал граждан прививаться каждые десять лет для избежания заболевания дифтерией.

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