МК: врачи назвали оптимальное количество половых контактов для мужчин старше 35 лет

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В эфире из пресс-центра "МК" врачи-урологи дали советы мужчинам. Специалист Сергей Мянник отметил, что для каждого человека оптимальная частота половых актов может быть разной. На это влияют темперамент и образ жизни.

Мянник пояснил, что по стандартам ВОЗ норма половой жизни для взрослого мужчины старше 35 лет — это три-пять раз в неделю единожды в день.

Важно отметить, что возраст является главным фактором риска развития аденомы простаты. Как объясняет андролог и уролог Андрей Христо, признаки заболевания могут проявиться у любого мужчины после 50 лет, однако у некоторых это может произойти и раньше, особенно если у человека было более 20 партнёрш.

Для профилактики заболеваний предстательной железы врачи настоятельно рекомендуют мужчинам старше 50 лет ежегодно посещать уролога, проходить УЗИ и сдавать анализ крови на ПСА-антиген, который является маркером для ранней диагностики рака простаты. Важно заранее подготовиться к анализу, избегая интимной связи и переохлаждений, а также вести активный образ жизни и избегать инфекций, передаваемых половым путём.

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