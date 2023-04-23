"Готовимся к праздникам": каким категориям людей нельзя есть мясо

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ирина Писарева, опытный диетолог, выявила четыре отдельные группы людей, которым по разным стоит отказаться от употребления мяса.

Первую группу составляют лица с нарушением обмена веществ, так как мясные продукты славятся высоким содержанием белка.

составляют лица с нарушением обмена веществ, так как мясные продукты славятся высоким содержанием белка. Что касается второй группы , у людей с нарушениями почечной системы могут возникнуть трудности с выведением мочевой кислоты, если их почки не функционируют должным образом.

, у людей с нарушениями почечной системы могут возникнуть трудности с выведением мочевой кислоты, если их почки не функционируют должным образом. В третью и четвертую группы входят люди с высоким уровнем холестерина или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Таким людям рекомендуется избегать жирного мяса и вместо этого включать в свой рацион нежирную говядину или птицу.

Важно отметить, что корректировать диету следует только после консультации с врачом.

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